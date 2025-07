Cicale Fest, al ritmo delle immagini a Zervò

1 minuto per la lettura

Percorsi artistici e formativi in luoghi simbolici: a Zervò chiude Cicale Fest nato dal Frac Festival

CHIUDE oggi il workshop residenziale “Il ritmo delle immagini. Pensare e progettare il libro fotografico”, a cura della graphic designer Giulia Boccarossa, in programma dal 23 luglio a Zervò, nel cuore dell’Aspromonte (Calabria). L’evento nasce all’interno del nuovo spazio di incontro tra pratiche curatoriali, progettazione culturale e formazione, Cicale, format itinerante ideato e curato da Teodora Malavenda e Nicoletta Grasso, come estensione di Frac – Festival di Ricerca per le Arti Contemporanee.

Dal 2015, Frac Festival attiva percorsi artistici e formativi in luoghi simbolici, con particolare attenzione al dialogo tra arti visive, suono, performance e contesto. Con Cicale, questa vocazione si amplia per accogliere progetti a più lungo respiro, capaci di intrecciare ricerca e didattica, ascolto e relazione con il territorio. Si apre così uno spazio dedicato alla sperimentazione formativa e curatoriale, in luoghi capaci di generare processi culturali profondi e radicati.

Il percorso ha alternato sessioni collettive, momenti individuali e attività legate al territorio, all’interno di una storica struttura a 1100 metri di altitudine: un ex sanatorio oggi rifugio per escursionisti, immerso in una vasta faggeta nel Parco Nazionale dell’Aspromonte.