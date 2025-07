Reggio, minacce e violenze nei confronti nella moglie: un arresto

1 minuto per la lettura

In arresto un uomo, di Reggio Calabria, che da tempo vessava la moglie con minacce e violenze fisiche e psicologiche. La donna ha trovato il coraggio di denunciare

REGGIO CALABRIA – Esasperata e impaurita, ha trovato il coraggio di comporre il numero d’emergenza 112 chiedendo aiuto: è accaduto a Reggio Calabria e i carabinieri sono intervenuti contro un caso di violenza domestica.

Minacce di morte, violenze fisiche e psicologiche, insulti e atteggiamenti vessatori nei confronti della moglie, che da tempo subiva in silenzio. Come ricostruiscono i militari della compagnia dei carabinieri del capoluogo, l’uomo non ha esitato a proseguire con il suo comportamento aggressivo neppure alla presenza dei carabinieri.

Attivato subito il protocollo per i reati connessi alla violenza di genere, i militari hanno svolto indagini e informato la procura della Repubblica di Reggio Calabria, diretta dal procuratore Giuseppe Lombardo. Nei confronti dell’uomo, chiesta una misura cautelare e il gip del Tribunale reggino ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita nelle ore successive.