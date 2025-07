Reggio, a pochi giorni dalla nomina, l’insediamento del nuovo procuratore Borrelli

1 minuto per la lettura

Nei prossimi giorni, a Reggio, l’insediamento del nuovo procuratore capo Giuseppe Borrelli a pochi giorni dalla sua nomina

REGGIO CALABRIA – Mercoledì 30 luglio, alle 12:00, presso il tribunale di Reggio, ci sarà l’insediamento del nuovo procuratore capo Giuseppe Borrelli, nominato con l’unanimità del Plenum del Csm, lo scorso 9 luglio. Si tratta, quindi, di un anticipato possesso delle sede, chiesto e ottenuto dal magistrato, che a giorni saluterà la procura di Salerno, che dirige dai primi mesi del 2020.

Borrelli ha 65 anni e per lui si tratta di un ritorno in Calabria, dove fino al 2014 ricoprì il ruolo di procuratore aggiunto alla Dda di Catanzaro. Adesso guiderà la procura antimafia reggina, compito molto delicato e complesso per la lotta alla ndrangheta. La nomina di Borrelli per la Dda di Reggio, appare in continuità con la precedente direzione dell’ufficio inquirente reggino, portata avanti dal procuratore Bombardieri, sino a settembre dell’anno scorso, visti gli ottimi rapporti tra i due magistrati, che per lungo tempo hanno lavorato assieme a Catanzaro.