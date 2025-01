Maltrattamenti in famiglia, un arresto a Condofuri

1 minuto per la lettura

Condotte vessatorie e maltrattamenti in famiglia anche con attizzatoi e forbici a Condofuri, arrestato un uomo

REGGIO CALABRIA – Un arresto eseguito dai carabinieri della compagnia di Melito Porto Salvo (RC) per maltrattamenti in famiglia. Il fatto risale a pochi giorni fa, quando una chiamata al numero di emergenza 112 ha messo in allarme i Carabinieri, allertati da una donna che chiedeva soccorso mentre si trovava in videochiamata con la sorella, convivente con l’indagato, sostenendo che quest’ultima e la madre erano vittime di violenze verbali da parte dell’uomo. Sul posto si è recato personale del Pronto Intervento e della stazione di Condofuri San Carlo.

Le vittime hanno evidenziato che da circa 2 anni l’uomo, affetto da grave patologia oncologica e da un non meglio diagnosticato disturbo psichico, aveva posto in essere una serie di condotte vessatorie ai danni delle donne, abusando di farmaci oppiacei prescrittigli, sfociate in minacce, scatti d’ira ed episodi di violenza fisica e verbale, arrivando a minacciarle di morte e a colpire con oggetti reperiti in casa: un attizzatoio, un paio di forbici e un coltello, generando un clima di terrore nelle vittime senza che vi fosse alcuna motivazione.

Una situazione che con il tempo era diventata davvero insostenibile. Le violenze fisiche e verbali erano ormai frequenti e le vittime avevano sopportato in silenzio cercando di risolvere la situazione all’interno delle mura domestiche. Alla luce di ciò, i militari della stazione di Condofuri San Carlo hanno tratto in arresto l’uomo nonché al ritiro cautelare delle armi regolarmente detenute da quest’ultimo. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto fatto disponendo nei confronti dell’indagato l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.