Catona, evade dai domiciliari e tenta la fuga nei campi: arrestato

1 minuto per la lettura

A Catona, un uomo evade dai domiciliari, tenta la fuga a piedi nei campi ma viene di nuovo riarrestato dai Carabinieri.

CATONA (REGGIO CALABRIA) – Nonostante fosse agli arresti domiciliari, ha deciso di infrangere la misura restrittiva uscendo di casa, ma il suo tentativo di fuga si è scontrato con la prontezza dei Carabinieri di Catona. I militari reggini hanno individuato, inseguito e arrestato nuovamente un pregiudicato che aveva tentato in ogni modo di seminarli.

EVADE DAI DOMICILIARI A CATONA

L’uomo, nel tentativo disperato di sfuggire alla cattura, ha abbandonato la propria auto per tentare la fuga a piedi, cercando rifugio nella vicina campagna. Una mossa che si è rivelata inutile. I Carabinieri, infatti, non hanno mollato la presa, ingaggiando un inseguimento pedinato senza sosta fino a quando sono riusciti a bloccarlo. Una volta condotto negli uffici dell’Arma, il pregiudicato è stato dichiarato in stato di arresto con le accuse di evasione e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato ricondotto presso la propria abitazione, dove continuerà a scontare gli arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo che stabilirà le sue nuove responsabilità