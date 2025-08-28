Reggio, tenta di pagare con soldi falsi, aggredisce fattorino e fugge

1 minuto per la lettura

Aggredisce il fattorino dopo aver tentato di pagare con una banconota falsa poi scappa: arrestato un giovane a Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA – Momenti di violenza nel pomeriggio di ieri (27 agosto 2025) in via Cusmano, a Reggio Calabria, dove un giovane è stato arrestato dai carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia dopo un’aggressione a un fattorino e un tentativo di rapina.

Il ragazzo, nel corso di una consegna, ha cercato di pagare con una banconota da 50 euro risultata presumibilmente falsa. Al rifiuto del corriere di accettarla, ha reagito con estrema violenza: aggredisce il fattorino colpendo la vittima con pugni alla nuca e ha rubato dall’abitacolo dell’auto due sacche contenenti prodotti destinati alla distribuzione a Reggio. Non soddisfatto, ha infierito contro il veicolo con calci e lanci di pietre, danneggiandolo, prima di fuggire per le vie limitrofe.

La vittima ha immediatamente chiamato le forze dell’ordine. I militari, arrivati sul posto in pochi minuti, hanno avviato una rapida attività di ricerca, rintracciando l’aggressore e recuperando la refurtiva, restituita al legittimo proprietario. Arrestato, il ragazzo è stato portato nella Casa Circondariale “Panzera”, plesso di Arghillà, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.