Operazione Millennium, calabrese estradato dalla Spagna per traffico di droga

Estradato dalla Spagna un indagato della maxi-operazione “Millennium”. Era fuggito all’estero, ora risponde di traffico di droga.

REGGIO CALABRIA – È stato estradato dalla Spagna e si trova ora in Italia uno dei principali indagati dell’operazione “Millennium”, la maxi-inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria. L’uomo, accusato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, era fuggito all’estero al momento del blitz. La sua cattura è stata possibile grazie al tempestivo intervento dell’Unità I-CAN (Interpol Cooperation Against ‘Ndrangheta), che ha collaborato con la Polizia Nazionale spagnola. Una volta localizzato sul territorio iberico, l’indagato è stato arrestato e, successivamente, estradato in Italia per rispondere delle accuse.

I dettagli dell’operazione “MILLENNIUM”

L’operazione, scattata all’alba del 21 maggio 2025, ha visto il dispiegamento di centinaia di Carabinieri in diverse regioni italiane. Le indagini, avviate nel 2018, hanno permesso di emettere 97 misure cautelari e di sequestrare due società. L’inchiesta ha coinvolto i vertici di alcune delle più potenti cosche della provincia di Reggio Calabria, accusate di reati gravissimi, tra cui associazione mafiosa, traffico internazionale di droga, estorsione, sequestro di persona e scambio elettorale politico-mafioso.