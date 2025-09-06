Ladro di chiese nella Piana di Gioia Tauro: i Carabinieri identificano il sospettato

1 minuto per la lettura

Individuato dai Carabinieri di Taurianova il ladro di una serie di furti in diverse chiese della Piana di Gioia Tauro.

TAURIANOVA (REGGIO CALABRIA) – I Carabinieri della Compagnia di Taurianova hanno stretto il cerchio attorno all’uomo ritenuto responsabile di una serie di furti avvenuti nelle ultime settimane ai danni di diverse chiese nella Piana di Gioia Tauro. Grazie a una scrupolosa indagine, è stato identificato un sospettato e il suo caso è stato deferito all’Autorità giudiziaria. L’attività investigativa è partita dalle denunce dei parroci e si è concentrata sull’analisi dei sistemi di videosorveglianza. Le immagini hanno permesso di ricostruire i movimenti del presunto autore, collegandolo a diversi episodi e fornendo elementi cruciali per la sua identificazione.

IL LADRO DELLE CHIESE DELLA PIANA DI GIOIA TAURO, AVEVA RUBATO anche oggetti sacri, indignazione della comunità

Tra i colpi contestati, spicca quello nella parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo di Taurianova, dove sono stati rubati oggetti sacri, comprese le pissidi contenenti ostie consacrate. Questo gesto ha provocato profondo sdegno nella comunità. Rafforzando ancor di più l’impegno dei Carabinieri non solo nella protezione del patrimonio religioso, ma anche nel ripristino del senso di sicurezza dei cittadini. L’Arma ribadisce così la sua vicinanza al territorio e il suo ruolo fondamentale nella tutela del patrimonio culturale e spirituale. Il procedimento penale è ora nelle indagini preliminari e l’effettiva responsabilità dell’indagato sarà valutata nel corso del giudizio.