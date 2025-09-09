Piantagione di canapa indiana scoperta e distrutta in Aspromonte

1 minuto per la lettura

Una vasta piantagione di canapa indiana individuata e distrutta dai carabinieri della Compagnia di Palmi, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria e dell’8° Nucleo Elicotteri.

Una vasta piantagione di canapa indiana, nascosta tra i fitti boschi e i pendii scoscesi dell’Aspromonte reggino, scoperta e distrutta dai Carabinieri della Compagnia di Palmi, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria e dell’8° Nucleo Elicotteri.

DISTRUTTA PIANTAGIONE IN ASPROMONTE

L’operazione è avvenuta durante un servizio di pattugliamento mirato nelle aree più impervie e difficilmente accessibili della provincia. Proprio in queste zone i militari hanno individuato una coltivazione illegale con piante di canapa indiana ormai mature, pronte per la raccolta. Nei dintorni del sito rinvenuti strumenti agricoli e pompe idriche, utilizzati per la cura e l’irrigazione delle piante, segno di una coltivazione organizzata e attenta.

PIANTAGIONE DI CANAPA IN ASPROMONTE, IL RICAVATO AVREBBE GARANTITO CENTINAIA DI MIGLIAIA DI EURO

Secondo le prime stime, il raccolto avrebbe potuto fruttare un guadagno illecito di centinaia di migliaia di euro, alimentando il mercato degli stupefacenti nella provincia reggina e nelle zone limitrofe.

Un sistematico pattugliamento mirato di queste aree sta consentendo di raggiungere risultati importanti e di indebolire le organizzazioni criminali che, come in questo caso, sono spesso ben organizzate, tanto che sul posto sono stati trovati attrezzi agricoli e persino pompe per l’irrigazione.