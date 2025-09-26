‘Ndrangheta, estradato dal Belgio il latitante Sebastiano Signati

1 minuto per la lettura

Sebastiano Signati, ex latitante di ‘ndrangheta ed esponente della famiglia Romeo, consegnato all’Italia dalle autorità belghe

Il Belgio ha consegnato all’Italia Sebastiano Signati, di 59 anni, ritenuto contiguo alla famiglia di ‘ndrangheta Romeo “Staccu” di San Luca. Ritenuto uno dei più importanti broker della droga, Signati era inserito nell’elenco dei ricercati di massima pericolosità fino al 2015. A novembre di quell’anno, dopo 11 anni di latitanza, era stato catturato in Belgio dove, da allora, è stato detenuto.

SEBASTIANO SIGNATI ERA DETENUTO IN BELGIO

Signati era stato inserito fino al 2015 nell’elenco dei ricercati di massima pericolosità. All’uomo i Carabinieri hanno notificato l’ordine di esecuzione emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Reggio Calabria, guidata da Gerardo Dominijanni.

Signati dovrà scontare una pena definitiva di 28 anni e 2 mesi di reclusione in seguito a tre condanne irrevocabili per traffico internazionale di stupefacenti e porto e detenzione abusiva di armi.

L’ATTIVITÀ DELL’UNITÀ I-CAN

Determinante, per il rientro in Italia, l’attività dell’Unità I-CAN (Interpol Cooperation Against ‘Ndrangheta) del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale, che in sinergia con i Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria ha curato i rapporti con le autorità belghe.

SEBASTIANO SIGNATI CONSEGNATO ALLE AUTORITÀ ITALIANE

Signati era stato arrestato proprio in Belgio nel novembre 2015, dove ha trascorso la detenzione fino alla recente estradizione. La consegna è avvenuta con la scorta del personale dell’Unità ICAN fino all’aeroporto di Roma Fiumicino, dove il condannato è stato preso in consegna dai militari dell’Arma reggina per le formalità di rito e l’avvio dell’esecuzione della pena.