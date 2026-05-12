Catturato in Spagna un latitante italiano sfuggito all’arresto a Napoli

NAPOLI (ITALPRESS) – La Procura di Napoli, con il supporto dell’unità operativa italiana di Eurojust, ha dato esecuzione ad un mandato di Arresto Europeo nei confronti di un cittadino italiano, dichiarato latitante. L’uomo dal maggio 2021 si era sottratto all’esecuzione della misura cautelare in carcere, emessa nei suoi confronti dal gip del Tribunale di Napoli. L’ordine di cattura era stato emesso per il reato di lesioni personali aggravate dall’uso dell’arma e dai futili motivi nonché per il delitto di detenzione e porto in luogo pubblico di un’arma da fuoco. Le originarie indagini erano state svolte dalla Polizia di Stato e l’indagato si era reso irreperibile.

Le ricerche dell’imputato hanno subito una svolta quando, nel mese di marzo 2026, la Polizia spagnola (Comisarìa General de Informaciòn), nell’ambito di mirate attività info-investigative condotte in raccordo con il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e volte ad accertare proiezioni della criminalità organizzata italiana in Spagna, ha fornito informazioni in ordine alla presenza, sull’isola di Tenerife, del cittadino italiano latitante. La Procura ha richiesto l’emissione del mandato di Arresto Europeo e ha emesso un Ordine di Indagine Europeo finalizzato ad eseguire una perquisizione personale e locale al momento della sua esecuzione. Tutte le attività finalizzate all’esecuzione del mandato di Arresto Europeo sono state facilitate e coordinate da Eurojust e nell’ambito dell’Operazione condotta dalla Polizia Spagnola, partecipata anche da Ufficiali di Polizia Giudiziaria della Questura di Napoli, al termine della perquisizione nell’abitazione del ricercato e nelle sue pertinenze sono state inoltre rinvenute due pistole ad aria compressa, una pistola, un fucile modificato a “canna mozza”, un documento falso, un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana, ecstasy, cocaina, un bilancino e materiale per confezionamento, nonché ingenti somme di denaro e anche un sistema di videosorveglianza, il tutto sottoposto a sequestro. Attualmente è in corso la procedura di consegna dell’imputato allo Stato italiano.

– foto da video Polizia di Stato –

(ITALPRESS).