Brancaleone, sequestrata vasta discarica abusiva: 5 denunciati

A Brancaleone, sequestrata discarica abusiva di 1000 metri quadrati. Trovati rifiuti speciali e carcasse: cinque persone denunciate per reati ambientali.

BRANCALEONE (REGGIO CALABRIA) – Un’area di oltre mille metri quadrati adibita a discarica abusiva è stata posta sotto sequestro dai Carabinieri a Brancaleone, in provincia di Reggio Calabria. Il provvedimento è stato eseguito su disposizione del Tribunale di Locri, al culmine di un’operazione mirata al contrasto dei reati ambientali.

La vasta area, di proprietà del Comune, era stata trasformata in un deposito illecito di un’enorme quantità di rifiuti speciali. I Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato pneumatici, materiale ferroso, elettrodomestici fuori uso e, in particolare, due carcasse di autoveicoli. A seguito degli accertamenti, le Forze dell’Ordine hanno denunciato a piede libero cinque persone. Le accuse formulate dalla Procura includono gravi reati contro l’ambiente: attività di gestione di rifiuti non autorizzata, inquinamento ambientale, invasione di terreni e deturpamento e imbrattamento di cose altrui.

In aggiunta al sequestro della discarica, l’Autorità Giudiziaria ha disposto il blocco di due autocarri. Secondo gli inquirenti, sarebbero stati utilizzati dagli indagati per il trasporto e lo scarico illegale dei materiali nel sito abusivo. L’operazione rientra nel quadro dei controlli quotidiani svolti dall’Arma dei Carabinieri per la tutela ambientale e la salvaguardia della salute pubblica. Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e le persone coinvolte sono da ritenersi innocenti sino a condanna definitiva.