Pedopornografia, arresti tra Calabria e Sicilia

Pedopornografia, arrestate tre persone e due denunciate, per possesso di migliaia di file illegali. Vasta operazione della polizia postale tra Sicilia e Calabria. I cinque indagati sono di varie estrazioni sociali. Impiegati, liberi professionisti, studenti e pensionati, tutti di sesso maschile, alcuni con figli minorenni, con età compresa tra 30 e i 70 anni

CATANIA – Tre persone arrestate in flagranza di reato e due denunciate in stato di libertà dalla polizia postale. Operazione avvenuta nell’ambito di un’inchiesta della Procura distrettuale di Catania sulla detenzione e la condivisione online di materiale pedopornografico.

Durante l’operazione, seguita tra Sicilia e Calabria, gli investigatori hanno sequestrato numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali.

PEDOPORNOGRAFIA ONLINE, SEQUESTRATI DECINE DI MIGLIAIA DI FILE ILLEGALI



L’indagine del Centro operativo per la sicurezza cibernetica della polizia postale di Catania avviata dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online del servizio polizia postale. Grazie alla collaborazione con l’organizzazione no profit Child rescue coalition utilizzati avanzati tool investigativi per geolocalizzare in Sicilia alcuni utilizzatori degli account con i quali erano stati condivisi e scaricati immagini e video di pornografia minorile.

OPERAZIONE DELLA POLIZIA POSTALE



Gli approfondimenti investigativi della polizia postale hanno consentito alla Procura di Catania di emettere decreti di perquisizione personale e informatica nei confronti di tutti gli indagati.

TROVATO INGENTE QUANTITATIVO DI VIDEO E IMMAGINI PEDOPORNOGRAFICHE

Durante le operazioni, all’interno dei dispositivi in uso a tre indagati rinvenuto un ingente quantitativo di immagini e video pedopornografici. La circostanza che ha determinato il loro arresto in flagranza di reato, successivamente convalidato del Gip di Siracusa, Ragusa e Caltanissetta, che hanno disposto per loro i domiciliari.

PEDOPORNOGRAFIA, GLI INDAGATI PERSONE COMUNI, IMPIEGATI, PENSIONATI, STUDENTI, LIBERI PROFESSIONISTI



I cinque indagati, da considerare innocenti fino a sentenza definitiva, sono di varie estrazioni sociali. Impiegati, liberi professionisti, studenti e pensionati, tutti di sesso maschile, alcuni con figli minorenni, con età compresa tra 30 e i 70 anni e sono residenti nelle province di Siracusa, Ragusa, Messina, Caltanissetta e Reggio Calabria.