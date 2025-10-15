Platì, scoperta piantagione di marijuana in bunker sotterraneo

1 minuto per la lettura

A Platì denunciato un uomo di 67 anni alla scoperta di un bunker sotterraneo trasformato in una piantagione di marijuana

Un vero e proprio bunker sotterraneo, nascosto sotto una casa di campagna e trasformato in una piantagione di marijuana perfettamente attrezzata: è quanto hanno scoperto i Carabinieri della Stazione di Platì, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio.

MARIJUANA NEL BUNKER SOTTO CASA

Un uomo di 67 anni denunciato per produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’indagato, con ingegno aveva realizzato una sofisticata coltivazione “indoor” all’interno di un bunker ricavato alla base di una sua abitazione secondaria, in una zona rurale di Platì, in provincia di Reggio Calabria. I militari dell’Arma, durante una perlustrazione, hanno notato una griglia di aerazione spuntare in modo anomalo tra la vegetazione.

LA COLTIVAZIONE INDOOR IN UNA ZONA RURALE

Seguendo il percorso dei condotti di ventilazione, i Carabinieri sono giunti fino all’ingresso di un locale nascosto, protetto da un ingegnoso sistema di carrucole e contrappesi che consentiva l’accesso al rifugio sotterraneo.

SERRA CLANDESTINA PER LA COLTIVAZIONE DI MARIJUANA

All’interno, si sono trovati di fronte a una vera e propria serra clandestina: numerose piante di marijuana, di altezza compresa tra 60 e 180 centimetri, coltivate con un impianto idrico ed elettrico completo, alimentato da un allaccio abusivo alla rete pubblica.

LOCALE SENZA PERMESSI EDILIZI

Il locale, costruito in violazione delle norme edilizie, concepito per garantire la crescita delle piante lontano da occhi indiscreti, con sistemi di illuminazione e ventilazione controllata.