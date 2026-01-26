Rosarno, viola la sorveglianza speciale, arrestato a Gioia Tauro

1 minuto per la lettura

Un uomo di 45 anni, sorpreso fuori Rosarno, per aver violato la sorveglianza speciale, arrestato dai Carabinieri. Il 45enne era condannato per associazione mafiosa

GIOIA TAURO – Un sorvegliato speciale sorpreso fuori da Rosarno, suo Comune di residenza, e per questo arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Gioia Tauro.

VIOLA SORVEGLIANZA SPECIALE, ARRESTATO

L’uomo, di 45 anni, è sottoposto alla misura della sorveglianza speciale perché in passato condannato per associazione mafiosa e altri gravi reati. L’arresto è avvenuto nel corso di un servizio di controllo del territorio lungo la strada statale 18, dove i militari dell’Arma nei giorni scorsi avevano notato un’autovettura procedere con andatura incerta. Insospettiti, i carabinieri hanno affiancato il veicolo e riconoscendo il conducente, per via dei suoi precedenti giudiziari, hanno quindi deciso di fermarlo per un controllo.

IL 45ENNE CERCAVA DI ELUDERE LE VERIFICHE



L’uomo è apparso nervoso e, nel tentativo di eludere le verifiche, ha dichiarato di non essere più sottoposto a misure restrittive della libertà personale. Tuttavia, i militari hanno accertato cheera invece destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di Rosarno.



La sua presenza nel territorio del comune di Gioia Tauro, quindi, costituiva una violazione delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria. Violazione per la quale l’uomo era stato già arrestato altre due volte lo scorso anno. La Procura di Palmi, guidata da Emanuele Crescenti, ha disposto per il 45enne gli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa del giudizio di convalida.