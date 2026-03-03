‘Ndrangheta e edilizia, commissariate sei imprese per oltre 10mln

1 minuto per la lettura
Reggio Calabria, stretta antimafia, la Guardia di Finanza commissaria sei società edili tra Calabria e Lazio, per un valore da oltre 10 milioni. Indagini DDA da “ATTO IV” rivelano legami con cosche
La Guardia di Finanza di Reggio Calabria colpisce duramente le infiltrazioni mafiose nel settore edile. Il Comando Provinciale applica un’amministrazione giudiziaria a sei società, con sedi in Calabria e Lazio, per un valore superiore ai 10 milioni di euro. Queste imprese, controllate da un imprenditore in rapporti stretti con la ‘ndrangheta, ora passano sotto il controllo dello Stato per bonificarle dalle contaminazioni criminali.
‘NDRANGHETA, IMPRESE COMMISSARIATE, OPERAZIONE ATTO IV
Indagini patrimoniali complesse, coordinate dalla Procura e dalla DDA di Reggio Calabria, svelano i legami illeciti. Il Tribunale emette il provvedimento basandosi su intercettazioni, testimonianze di collaboratori di giustizia e prove dall’operazione “ATTO IV” del 2023. Pertanto, emerge un solido impianto probatorio che conferma la contiguità con cosche egemoni reggine.
L’IMPRENDITORE, DA VITTIMA AD ALLEATO
L’imprenditore, vittima di estorsioni, sceglie invece di stringere “buoni rapporti” con la ‘ndrangheta per operare in sicurezza. In cambio di protezione e favori lavorativi, offre disponibilità alla cosca, instaurando un patto di reciproci vantaggi. Infatti, il capo clan lo informa persino delle difficoltà per mantenere i detenuti, rivelando un legame costante e profondo.
Il Tribunale dispone la misura per interrompere assoggettamento e intimidazioni che alimentano economie criminali. Così, l’intervento giudiziario salvaguarda la libera concorrenza nel vitale settore dell’edilizia e immobiliare. L’operazione rafforza la lotta alla ‘ndrangheta, reinserendo le imprese nel circuito legale
