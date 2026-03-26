San Luca, dopo quattro mesi di fuga il latitante Giorgi si consegna in carcere

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Giuseppe Giorgi, latitante di San Luca condannato per reati in Belgio, si è consegnato nel carcere di Locri dopo il pressing dei Carabinieri.

LOCRI (REGGIO CALABRIA) – Si è chiusa ufficialmente la latitanza di Giuseppe Giorgi, 50enne originario di San Luca. L’uomo, ricercato dallo scorso novembre 2025, ha scelto la via della resa presentandosi spontaneamente presso la Casa Circondariale di Locri per dare inizio all’espiazione della propria pena. Giorgi era destinatario di un ordine di carcerazione definitivo per una condanna a 6 anni e 1 mese di reclusione. Il provvedimento, emesso dall’Autorità Giudiziaria, scaturisce da una serie di reati commessi in territorio belga. Dopo la sentenza, il 50enne si era sottratto all’esecuzione della misura, rendendosi irreperibile per circa quattro mesi e dando il via a una complessa attività di ricerca internazionale.

IL PRESSING A SAN LUCA DEI CARABINIERI DI BIANCO SUL LATITANTE GIORGI

La decisione di consegnarsi non è arrivata per caso, ma è maturata sotto il peso di un’indagine serrata. I Carabinieri della Compagnia di Bianco, coordinati dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria guidata dal procuratore Gerardo Dominijanni, avevano stretto il cerchio attorno all’uomo.

Attraverso un’articolata attività informativa, fatta di servizi di osservazione e pedinamento, monitoraggio costante della rete relazionale e controllo degli ambienti solitamente frequentati dal latitante. La pressione investigativa ha progressivamente ristretto gli spazi di manovra di Giorgi, rendendo la sua latitanza sempre più precaria e rischiosa. Conscio dell’inevitabilità della cattura, Giorgi ha scelto di interrompere la fuga presentandosi ai cancelli del penitenziario locrese nel cuore della notte. Qui è stato immediatamente preso in carico per l’immediata esecuzione della condanna.