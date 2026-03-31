Gioia Tauro, 400 kg di cocaina in fondo al mare

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La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha sequestrato 400 kg di cocaina purissima al porto di Gioia Tauro durante tre operazioni distinte. Un arresto e un carico da 60 milioni di euro bloccato prima di raggiungere il mercato europeo.

REGGIO CALABRIA – Tre operazioni in una settimana hanno portato la Guardia di Finanza di Reggio Calabria a sequestrare circa 400 chilogrammi di cocaina purissima al porto di Gioia Tauro. Lo stupefacente, suddiviso in 309 panetti, avrebbe fruttato un guadagno stimato di circa 60 milioni di euro sul mercato italiano ed europeo.

TRE OPERAZIONI, UN ARRESTO, 400 KG DI COCAINA SEQUESTRATI

Nel primo intervento, i militari delle Fiamme Gialle, insieme ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno individuato parte della droga nascosta in un container proveniente dal Nord America. Il carico, dichiarato come legname destinato al Medio Oriente, è stato ispezionato grazie all’utilizzo dello scanner e al fiuto delle unità cinofile, che hanno permesso di scoprire i panetti occultati tra le assi di legno.

SEQUESTRI AL PORTO DI GIOIA TAURO

Durante una seconda operazione, i finanzieri hanno intercettato un altro quantitativo di cocaina sul litorale adiacente al porto. La sostanza depositata da un uomo che, servendosi di una piccola imbarcazione, tentava di portarla via mare in un’operazione di “esfiltrazione”. L’uomo subito arrestato.

COCAINA IN FONDO AL MARE

Il terzo sequestro è avvenuto grazie all’intervento dei sommozzatori dei Reparti Operativi Aeronavali della Guardia di Finanza di Vibo Valentia e Palermo. Durante l’ispezione della chiglia di una nave in arrivo dal continente americano, gli operatori hanno rinvenuto la cocaina nascosta in un vano ricavato nelle prese a mare dell’imbarcazione.

L’azione congiunta conferma l’attenzione costante delle forze dell’ordine sul porto di Gioia Tauro, considerato uno dei principali snodi del traffico internazionale di droga nel Mediterraneo.