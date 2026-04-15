Reggino, smantellata banda del finto maresciallo

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Scoperta dai Carabinieri di Polistena una banda specializzata nelle truffe agli anziani con la tecnica del “finto maresciallo”. Tre persone arrestate tra Napoli e Verona, oltre 75mila euro il bottino.
POLISTENA – I Carabinieri della Stazione di Polistena hanno smantellato una presunta banda criminale specializzata nelle truffe ai danni di persone anziane con il raggiro del cosiddetto finto maresciallo.
TRE ARRESTI TRA NAPOLI E VERONA
Tre le persone arrestate due uomini e una donna. In esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della Procura di Palmi. Diretta dal procuratore Emanuele Crescenti. Gli arresti eseguiti tra le province di Napoli e Verona.
FINTO MARESCIALLO, SGOMINATA BANDA
L’indagine è nata dopo un episodio avvenuto nel gennaio 2025 a Polistena, nella Piana di Gioia Tauro, dove una pensionata si era trovata vittima di un raggiro architettato con la tipica modalità della “telefonata d’emergenza”.
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il meccanismo prevedeva una prima chiamata da parte di un finto maresciallo dei Carabinieri che informava la vittima di un presunto incidente provocato da un familiare. Poco dopo, interveniva un falso avvocato che, al telefono, chiedeva denaro o gioielli per evitare conseguenze giudiziarie.
BOTTINO DI OLTRE 75MILA EURO
Gli accertamenti condotti dai militari hanno permesso di ricondurre al gruppo numerosi episodi analoghi commessi tra Polistena, Taurianova e San Martino, con un bottino complessivo stimato in oltre 75mila euro.
FINTO MARESCIALLO, UNA DONNA A CAPO DELLA LOGISTICA DELLE TRUFFE
A coordinare la logistica del gruppo la donna, ritenuta responsabile dell’organizzazione dei viaggi e del noleggio dei mezzi utilizzati per gli spostamenti tra la Campania e la Calabria. Le indagini continuano per verificare eventuali altre truffe messe a segno con la stessa modalità.
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