Droga, smantellata rete tra Calabria e Sicilia, sei arresti – I NOMI

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Operazione dei carabinieri tra Catania e Reggio Calabria contro un’organizzazione dedita al traffico e allo spaccio di droga: sei arresti, indagini fino a Rosarno

Un’organizzazione ritenuta attiva nel traffico e nello spaccio di sostanze stupefacenti tra Sicilia e Calabria smantellata all’alba di oggi, domenica 31 maggio 2026, dai carabinieri nell’ambito di una vasta operazione scattata tra le province di Catania e Reggio Calabria.

I militari dei Comandi provinciali di Catania e Reggio Calabria hanno eseguito sei arresti a Palagonia, Caltagirone e Rosarno, colpendo quello che gli investigatori considerano un articolato gruppo criminale impegnato nella gestione degli stupefacenti.

DROGA, SEI ARRESTI TRA SICILIA E CALABRIA

Gli indagati devono rispondere, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, traffico illecito di droga ed estorsione.

L’inchiesta, coordinata dai carabinieri della Compagnia di Palagonia, ha permesso di ricostruire le attività del gruppo, che avrebbe curato sia l’approvvigionamento sia la distribuzione della droga nelle province di Catania e Caltanissetta.

Le indagini hanno inoltre evidenziato collegamenti investigativi con la provincia di Reggio Calabria, confermando la portata interregionale dell’organizzazione su cui si è concentrata l’azione dei militari.

L’operazione è scattata nelle prime ore del mattino di oggi, domenica 31 maggio 2026, e rappresenta un nuovo colpo inferto alle reti del narcotraffico che operano lungo l’asse tra Sicilia e Calabria.

I NOMI DEGLI ARRESTATI

Tra gli arrestati c’è anche Antonino Apa, 49 anni, residente a Rosarno (RC), imparentato con esponenti della cosca Pesce di Rosarno ma ritenuto appartenente alla ‘ndrina Bellocco, che avrebbe garantito la stabile fornitura di ingenti quantitativi di cocaina.

Oltre ad Arpa sono stati arrestati Filippo Brancato, 57 anni, Salvatore Brancato, 36 anni, Angelo Criscione, 28 anni, Francesco Antonio Gulizia, di 45 anni, e Giuseppe Pillirone, 41 anni.