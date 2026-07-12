Assalto ai bancomat di Rizziconi e Varapodio, Fabi chiede maggiore sicurezza

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Assalto ai bancomat di Rizziconi e Varapodio finiti nel mirino dei criminali. Il sindacato Fabi chiede maggiore sicurezza.

RIZZICONI (REGGIO CALABRIA)- L’escalation criminale che sta colpendo gli istituti di credito del Reggino alza drasticamente il livello di allerta. A lanciare un accorato grido d’allarme è la Segreteria Provinciale della Fabi di Reggio Calabria, che in una dura nota ufficiale «esprime profonda preoccupazione e ferma condanna per i recenti, gravissimi, episodi di assalti ai bancomat verificatisi nella Piana di Gioia Tauro, che testimoniano un preoccupante peggioramento della sicurezza nelle filiali bancarie del territorio calabrese».

I DETTAGLI DEL PRIMO ASSALTO ALLA BCC CALABRIA ULTERIORE DI RIZZICONI

Nel mirino del sindacato ci sono i due violenti colpi perpetrati nelle ultime settimane. Il primo, avvenuto nella notte tra il 17 e il 18 giugno 2026, ha visto un commando prendere d’assalto la Bcc Calabria Ulteriore a Rizziconi, provocando due violente deflagrazioni che «hanno svegliato l’intera comunità, causando danni ingenti alla struttura bancaria e alle abitazioni limitrofe». I malviventi, pur di portare a termine il raid, «hanno tentato di portare a termine il colpo seminando chiodi sulla strada e utilizzando estintori per ostacolare l’intervento dei Carabinieri, per poi darsi alla fuga a bordo di un’auto rubata».

DOPO L’ASSALTO AL BANCOMAT DI RIZZICONI, LA REPLICA DEL COLPO A VARAPODIO CON LA TECNICA DELLA MARMOTTA

Pochi giorni dopo, il 5 luglio, il copione si è ripetuto ai danni dello sportello della Credem a Varapodio. Anche in questo caso, sottolinea il sindacato, «è stata impiegata la tecnica della “marmotta”, 2 ordigni esplosivi inseriti nella fessura che hanno completamente distrutto i locali interni dell’agenzia, unitamente a chiodi a tre punte per proteggere la fuga, confermando un modus operandi sempre più pericoloso e organizzato».

L’APPELLO DELLA FABI PER UN PIANO STRAORDINARIO DI SICUREZZA NELLE FILIALI

Questi episodi, denuncia la sigla, non rappresentano casi isolati, ma palesano un rischio concreto e continuo per i cittadini e per le lavoratrici e i lavoratori, costretti a convivere con un profondo senso di insicurezza. L’atto d’accusa è chiaro: «Le banche e le istituzioni non possono più limitarsi a denunciare i fatti una volta avvenuti». Per la Fabi l’unica strada percorribile è la prevenzione attiva: «È urgente un piano straordinario di investimenti in sicurezza: potenziamento di sistemi antifurto avanzati, vigilanza armata diurna e notturna dove necessario, collaborazione stretta con Forze dell’Ordine e Prefetture, e misure di prevenzione mirate sulle filiali più esposte».

Il sindacato rivolge un appello perentorio all’Abi e alle singole banche affinché rafforzino immediatamente le tutele fisiche degli Atm, garantiscano la necessaria formazione e il supporto psicologico al personale coinvolto nei traumi e si facciano promotori di un tavolo permanente con le autorità per contrastare efficacemente la “banda della marmotta”.

Il comunicato si chiude con un monito inequivocabile: «Non è più tollerabile che i dipendenti bancari, impegnati ogni giorno nel servizio alla collettività, paghino in prima persona l’incapacità di arginare un fenomeno che mette a rischio non solo il patrimonio delle banche, ma la sicurezza delle lavoratrici, dei lavoratori e di intere comunità». La Fabi ha infine garantito che monitorerà con attenzione l’evolversi della situazione, dichiarandosi pronta a ogni iniziativa a tutela della categoria.