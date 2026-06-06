Reggio, gli auguri al sindaco Cannizzaro dei giovani di Confindustria

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“Burocrazia zero ed efficienza”: con questa premessa e punto saldo, gli auguri dei giovani di Confindustria di Reggio al neo sindaco Cannizzaro

REGGIO CALABRIA – Congratulazioni sì, ma senza retorica e con un’agenda di lavoro già pronta sul tavolo. Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Reggio Calabria accoglie così l’elezione del neo sindaco Francesco Cannizzaro, trasformando il tradizionale messaggio di auguri in un fermo promemoria politico ed economico. Il presidente dei giovani industriali, Nicola Cuzzocrea, è netto: «Chi fa impresa a Reggio non può più aspettare».

“Come Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Reggio Calabria, facciamo le nostre congratulazioni al sindaco eletto”. E’ quanto afferma Nicola Cuzzocrea in una nota. “Le facciamo senza retorica – sottolinea – nello stesso modo in cui avevamo posto le nostre priorità prima del voto: direttamente e senza ambiguità. Pochi giorni fa abbiamo pubblicato un articolo con richieste precise, rivolte a chiunque avrebbe vinto. Oggi quel documento è sul tavolo del sindaco Cannizzaro, non come promemoria formale, ma come agenda di lavoro concreta”.

“Le priorità che gli consegniamo – prosegue – Burocrazia zero-tolleranza. Chi fa impresa a Reggio non può più permettersi di aspettare mesi per un’autorizzazione ordinaria. Le aree industriali come leva di sviluppo. I nostri distretti produttivi meritano finalmente un governo serio, capace di sbloccare ciò che troppo a lungo è rimasto fermo”. E conclude: “Buon lavoro”.