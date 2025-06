Riace, decadenza Lucano da sindaco: entro 30 giorni la pronuncia del tribunale

1 minuto per la lettura

Il Tribunale di Locri deciderà entro 30 giorni sulla decadenza di Mimmo Lucano da sindaco di Riace per la Legge Severino.

LOCRI – Il futuro politico di Mimmo Lucano, attuale europarlamentare ed ex sindaco di Riace, si deciderà entro i prossimi 30 giorni. Il Tribunale civile di Locri si pronuncerà infatti sulla causa di incandidabilità e decadenza dalla carica di sindaco di Riace. Il termine è stato comunicato oggi al termine di un’udienza cruciale, alla quale ha assistito anche lo stesso Lucano, durante la quale le parti hanno ribadito le rispettive posizioni.

La questione centrale ruota attorno all’applicazione della Legge Severino. Il Procuratore di Locri, Giuseppe Casciaro, e il legale della Prefettura di Reggio Calabria hanno sostenuto che la condanna definitiva di Mimmo Lucano a 18 mesi di reclusione, con pena sospesa, nel processo “Xenia”, rientra pienamente nei casi previsti dalla normativa, configurando così una causa di incandidabilità. Da qui, la richiesta di decadenza di Lucano dalla carica di sindaco di Riace.

DECADENZA DA SINDACO DI LUCANO: LA PRONUNCIA ATTESA ENTRO UN MESE

Di parere diametralmente opposto i legali che rappresentano Mimmo Lucano, gli avvocati Andrea Daqua e Giuliano Saitta. I difensori hanno chiesto ai giudici del Tribunale di Locri di rigettare la richiesta di decadenza. Presidente del Tribunale, Andrea Amadei, al termine dell’udienza, si è riservato di depositare la sentenza entro un mese. L’attesa è alta, considerando il profilo pubblico di Mimmo Lucano e le implicazioni che questa decisione potrebbe avere non solo sulla sua carriera politica, ma anche sul dibattito più ampio riguardante l’applicazione della Legge Severino.

La Legge Severino (L. 190/2012) è una norma che mirata alla prevenzione e repressione della corruzione nella pubblica amministrazione. Questa prevede l’incandidabilità e la decadenza da cariche elettive da parte degli amministratori per condanne definitive per reati non colposi, specialmente quelli contro la pubblica amministrazione.