Processo “Eureka”, sentenza sul narcotraffico: 76 condanne e 7 assoluzioni. I nomi

3 minuti per la lettura

La sentenza del processo Eureka in abbreviato infligge 76 condanne per narcotraffico internazionale alla ‘ndrangheta.

REGGIO CALABRIA – Si è concluso con una massiccia raffica di condanne il processo di primo grado “Eureka”. L’indagine nata dalla complessa inchiesta sul traffico internazionale di droga che ha coinvolto le cosche della ‘ndrangheta ionica di Reggio Calabria. Il GUP Antonino Foti, nell’aula bunker di Reggio Calabria, ha emesso 76 condanne e 7 assoluzioni nei confronti degli imputati che avevano scelto il rito abbreviato. L’inchiesta, condotta dai Carabinieri del ROS e del Comando provinciale e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Reggio Calabria (allora guidata dal Procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo), aveva portato nel maggio 2023 al sequestro di ben 3 tonnellate di cocaina e all’arresto di 108 persone.

CONDANNE PESANTI PER I VERTICI DEL TRAFFICO

Dei 83 imputati che hanno optato per il rito abbreviato, la condanna più dura è stata inflitta a 21 persone. Questi hanno ricevuto la pena di 20 anni di reclusione ciascuna. L’indagine “Eureka” ha svelato l’esistenza e l’operatività di tre maxi-associazioni criminali specializzate nel traffico internazionale di stupefacenti, riconducibili alle storiche famiglie della ‘ndrangheta di San Luca: Pelle, Strangio, Nirta, Mammoliti e Giorgi. Queste cosche mantenevano le loro sedi decisionali nel reggino, ma con ramificazioni e basi logistiche diffuse in diverse regioni d’Italia e all’estero.

FLUSSI DI DENARO TRA EUROPA E SUD AMERICA

La DDA, oggi diretta dal procuratore Giuseppe Borrelli, ha ricostruito in dettaglio i flussi di denaro generati dalla compravendita di droga. Sono state accertate movimentazioni per circa 22,3 milioni di euro. Queste gestite da organizzazioni composte anche da specialisti stranieri nel pick-up money o da spalloni che trasportavano denaro contante attraverso l’Europa. I soldi venivano riciclati e reinvestiti in diversi Paesi (Panama, Colombia, Brasile, Ecuador, Belgio, Olanda). Erano utilizzati per l’acquisto di auto e beni di lusso. Ma anche per avviare e finanziare attività commerciali in Francia, Portogallo e Germania, sfruttando spesso attività di autolavaggio.

SENTENZA DEL PROCESSO EUREKA: NOMI DEGLI IMPUTATI ASSOLTI E CONDANNATI

ASSOLTI

Antonio Maria

Domenico Antonio Mollica

Leo Mollica

Cosimo Pellicano 9 Anni

Chiara Procopio

Sebastiano Romeo (03.1997)

Sebastiano Junior Utano

SENTENZA: I CONDANNATI DEL PROCESSO EUREKA

Massimo Ballone 18 anni

Vincenzo Brandimarte 8 anni 4 mesi

Bartolo Bruzzaniti 20 anni

Leone Bruzzaniti 18 anni

Vincenzo Bruzzese 8 anni 4 mesi

Antonio Callipari 16 anni

Carmine Amedeo Cappelletti 14 anni

Nicolino Catananti 14 anni

Carmelo Condoluci 8 anni

Sebastian Costanzo 14 anni

Francesco Cristiano 12 anni

Giovanni De Luggo 14 anni

Giovanni Falzea 3 anni

Rosario Falzea 6 anni

Giuseppe Ficara 10 anni

Pietro Fotia 20 anni

Bruno Galatà 2 anni

Vincenzo Galatà 14 anni

Benjamino Galluzzo 14 ann

Antonio Giampaolo 20 anni

Giuseppe Giampaolo (6.2.2000) 20 anni

Giuseppe Giampaolo (26.08.2000) 6 anni

Sebastiano Giampaolo (cl. ’64) 20 anni

Bruno Giorgi 20 anni

Domenico Giorgi (cl. ’87) 18 anni

Francesco Giorgi 20 anni

Giuseppe Giorgi (cl. ’90) 20 anni

Salvatore Giorgi (cl. 74) 20 anni

Sebastiano Giorgi (cl ’01) 16 anni

Vincenzo Giorgi 20 anni

Francesco Gligora 10 anni

Giuseppe Grillo 14 anni

Indrit Kolgjokai 14 anni

Domenico Iannaci 18 anni

Vincenzo Larosa 18 anni

Filippo Leuzzi 20 anni

Antonio Mammoliti 14 anni

Domenico Mammoliti, (cl. 68) 20 anni

Francesco Mammoliti (cl. 73) 20 anni

Giuseppe Mammoliti (cl. 71) 20 anni

Carmelo Morabito 20 anni

Michele Murdaca 14 anni

Francesco Nesci 14 anni

Giovanni Nesci 14 anni

Antonio Nirta, 16 anni

Giuseppe Nirta 14 anni

Marcello Nirta 12 anni

Stefano Nirta, 20 anni

Nebojsa Obradovic 14 anni

Vincenzo Pasquino 6 anni 8 mesi

Carmelo Pelle 10 anni

Sebastiano Pelle, (cl. 91) 10 anni

Giuseppe C. Pellicano 12 anni 4 mesi

Paolo Pellicano 14 anni

Francesco Perre 10 anni

Rocco Perre 8 anni 4 mesi

Francesco Perri 14 anni

Ivano Piperissa 16 anni

Pietro Raschellà 10 anni

Antonio Reitano 18 anni

Antonio Romeo (cl. ’70) 20 anni

Antonio Romeo (cl. 79) 14 anni

Domenico Romeo (cl. ’91) 14 anni

Domenico Romeo (cl. ’98) 12 anni

Sebastiano Romeo (cl. ’77) 20 anni

Sebastiano Romeo (08 -1997) 20 anni

Daniele Ruggeri 8 anni

Rocco Rugnetta 14 anni

Santo Scipione 14 Anni

Francesco Sculli 3 anni

Giuseppe Staiti 8 anni

Francesco Strangio (cl. ’66) 20 anni

Francesco Strangio (cl. ’92) 10 anni

Sebastiano Strangio (cl. ’70) 20 anni

Sebastiano Strangio (cl. ’75) 16 Anni

Gregorio Tassone 16 anni

