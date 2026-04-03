Reggio, uccise il presunto ladro e ne ferì un altro: condannato a 15 anni

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Omicidio e tentato omicidio: queste le accuse di un 50enne di Reggio Calabria condannato a 15 anni perchè uccise un presunto ladro entrato nella sua abitazione e ne ferì un secondo

REGGIO CALABRIA – Francesco Putortì, 50 anni, macellaio residente in contrada Rosario Valanidi di Reggio Calabria, condannato a 15 anni e sei mesi di carcere dalla Corte d’Assise di Reggio Calabria per omicidio e tentato omicidio. Il gravissimo episodio è avvenuto il 28 maggio del 2024, allorquando Francesco Putortì, rientrando nella propria abitazione, si era accorto della presenza di due estranei al piano superiore della sua abitazione, successivamente identificati dalla Squadra mobile della questura di Reggio Calabria nel 30enne Alfio Stancampiano e nel 46enne Giovanni Bruno, ambedue residenti a Catania.

Secondo quanto riferito da Putortì agli inquirenti, il macellaio, a quel punto, si sarebbe armato di coltello ingaggiando una colluttazione nella quale riuscì a colpire i due presunti ladri, i quali erano riusciti a impossessarsi di due pistole detenute dall’imputato, legalmente dichiarate, abbandonandole nella fuga nel tentativo di sottrarsi alla reazione di Putortì. Una versione dei fatti, quella riferita da Giuseppe Putortì, su cui avevano sollevato dubbi gli investigatori, secondo i quali, invece, Putortì avrebbe accoltellato Stancampiano e Bruno alle spalle mentre fuggivano per raggiungere la loro autovettura con cui si allontanavano da Rosario Valanidi.

Stancampiano morì poi all’ospedale “Morelli” a causa di una imponente emorragia. Giovanni Bruno, invece, riuscì a traghettare con l’automezzo in Sicilia, ma per i numerosi fendenti riportati si fermò a Messina in cerca di aiuto. Ricoverato in ospedale, riuscì a scampare a ben più gravi conseguenze.