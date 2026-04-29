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Caso choc a Reggio Calabria, frate accusato di abusi su un minore. Durante l’udienza preliminare ammessa la parte civile, tensione in aula. Prossima udienza il 9 giugno

REGGIO CALABRIA – Un caso delicato e destinato a far discutere scuote il Tribunale di Reggio Calabria. Nella mattinata di ieri, martedì 28 aprile 2026, si è tenuta la prima udienza preliminare nel procedimento penale a carico di L. G., frate accusato di abusi su un giovane ministrante.

FRATE ACCUSATO DI ABUSI, IN UDIENZA PRELIMINARE AMMESSA PARTE CIVILE

Un passaggio chiave è arrivato già in apertura: il giudice Treglia ha ammesso la costituzione di parte civile sia della presunta vittima sia dell’associazione “La Caramella Buona”, impegnata da anni nella tutela dei minori. Una decisione presa nonostante la ferma opposizione della difesa.

«Il giudice ha accolto la nostra richiesta – ha spiegato l’avvocato Sara Polito – riconoscendo la legittimità della costituzione di parte civile sia per la persona offesa sia per l’associazione che rappresento».

CHIESTO IL RITO ABBREVIATO

Il procedimento entra così in una fase cruciale. La difesa ha chiesto il rito abbreviato, subordinandolo all’audizione del giovane denunciante. Una richiesta su cui il giudice si è riservato, rinviando ogni decisione all’udienza del 9 giugno.

PARTE CIVILE: «SIAMO SODDISFATTI»

Forte la presa di posizione dell’associazione “La Caramella Buona”, che parla di un momento importante nella lotta contro gli abusi sui minori. «Siamo soddisfatti – ha dichiarato il presidente Roberto Mirabile –. Da quasi trent’anni siamo in prima linea contro la pedofilia e oggi siamo presenti anche a Reggio Calabria per sostenere le vittime e contribuire alla ricerca della verità».

In aula era presente il giovane che ha denunciato i fatti, mentre l’imputato non si è presentato. Un’assenza che ha contribuito ad aumentare la tensione attorno a un procedimento già estremamente delicato.

L’attenzione ora è tutta rivolta alla prossima udienza, che potrebbe segnare un nuovo snodo decisivo nel caso.