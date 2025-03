La gente di Santo Stefano si stringe a don Enzo Attisano

3 minuti per la lettura

Marcia di solidarietà a Santo Stefano d’Aspromonte dopo l’attentato incendiario ai danni di don Enzo Attisano



SANTO STEFANO IN ASPROMONTE – «Non so rispondere. Non posso rispondere. Non ho nessuna idea. L’unica ragione che mi sono fatto è la risposta di questa gente. Quanto bene e quanta bellezza ci sono in questi nostri paesi». A don Enzo Attisano una settimana fa hanno incendiato l’auto parcheggiata nei pressi della canonica della chiesa che amministra dall’ottobre 2022, ma lui non riesce a darsi una spiegazione.

DON ENZO ATTISANO E L’INTIMIDAZIONE



Il parroco del comune a ridosso della Vallata del Gallico, durante la marcia di solidarietà organizzata ieri sera, domenica 9 marzo, dal sindaco Francesco Malara, anche lui vittima di un attentato simile occorsogli nei mesi scorsi, è circondato da tantissimi cittadini, amministratori, organizzazioni e religiosi provenienti dall’intera città metropolitana.

IL CORTEO PER DON ENZO



Il corteo si muove dall’asilo storico fino alla parrocchia di Santo Stefano protomartire, ci sono anche i bambini della scuola primaria con i loro cartelloni e ci sono le note di musica leggera e musica sacra a fare da colonna sonora all’iniziativa. Tra applausi e cori all’indirizzo di don Attisano, all’imbrunire, i manifestanti accendono i flash dei telefonini, per essere luce e mai tenebra, in un momento così triste.

Un dei cartelli esposti durante il corteo

IL SINDACO MALARA

«Atti vili che offendono la comunità – esclama il sindaco Malara – e non è ammissibile che ciò succeda. Qualunque sia la bassezza o la motivazione, ci indigniamo e teniamo alta la nostra voce, la nostra fierezza, nello stringerci al nostro sacerdote, che aiuta i giovani a crescere. Una società civile, che pensa a turismo e sviluppo, non merita questi atti. Le presenze così forti sono la riprova della vivacità della comunità. Questi sono rami secchi che vanno eliminati».

Sull’incendio che lo scorso ottobre ha distrutto la sua auto parcheggiata nei pressi della propria abitazione nel centro abitato di Reggio Calabria, Malara è netto: «Le due cose non sono collegate, perché un sacerdote non amministra. Mi fa piacere che il vescovo l’abbia ripresa, salutandoci ieri, perché ha parlato di bene inclusivo, ma anche di potatura: potare i rami secchi per far crescere il bene».



Tra la sua gente c’è anche il parroco intimidito, ma rinfrancato dal calore travolgente dei suoi fedeli.



«Un gesto di immenso affetto vedere queste persone – commenta il sacerdote, visibilmente emozionato – provenire da più parti. Oltre le mie aspettative. Sarei rimasto nel silenzio, ma questo affetto è bello perché restituisce ciò che siamo: bellezza. Siamo molto di più di un triste avvenimento. Sono qui per tutti, per dirci che noi valiamo, siamo preziosi e vogliamo essere tutto ciò che c’è di buono».

UNA VALLATA UNITA NEL BENE

Sulla donazione dell’auto da parte dei suoi giovani parrocchiani: «Questa è la comunità di Santo Stefano e dintorni. Questa è la nostra vallata, che sa essere unita nel bene».



Tra i presenti il gruppo giovani della parrocchia, fondato da don Enzo, la Croce Rossa Italiana locale, il vicesindaco Diego Coppola, il sindaco di Sant’Alessio Francesco Marra, il consigliere comunale di Cardeto Paolo Caracciolo e l’assessore di Seminara, paese d’origine del sacerdote, Domenico Scordo.