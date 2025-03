Gara di solidarietà per don Enzo Attisano

3 minuti per la lettura

Dopo l’auto bruciata a Santo Stefano in Aspromonte, sono arrivate, per don Enzo Attisano, le offerte dei fedeli



SANTO STEFANO IN ASPROMONTE – Chi gli ha offerto la sua, chi ne ha noleggiata una. Don Vincenzo Attisano non solo non è solo, ma non resterà a piedi neppure un giorno. Nella notte tra domenica e lunedì una o più mani criminali hanno dato fuoco alla sua auto riducendola a un rottame carbonizzato. La vettura, una Jeep Avenger, era parcheggiata nei pressi della canonica della chiesa di Santo Stefano protomartire quando è stata avvolta dalle fiamme. Dopo l’intervento dei vigili del fuoco è toccato ai carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria avviare le indagini per fare luce sul caso che ha gettato il borgo aspromontano e l’intera vallata del Gallico nello sconcerto.

LA COMUNITÀ SI STRINGE INTORNO A DON ENZO



La sera successiva all’attentato incendiario la comunità di fedeli si è ritrovata in parrocchia per far sentire tutta la solidarietà e l’affetto di un popolo che nel suo giovane sacerdote, a capo della Chiesa locale dall’ottobre 2022, ripone un’incrollabile fiducia, non solo cristiana. «Un gesto inspiegabile, non capisco il perché. Chiunque abbia agito non ha prodotto solo danni materiali, ma ha ferito l’intera comunità» ripete come un mantra il prete originario di Seminara, che è anche vice direttore dell’Ufficio di pastorale giovanile dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova e che proprio con i giovani ha instaurato un legame speciale.



«Nulla sazierà la nostra fame di giustizia per questo vile atto che ha scombussolato la comunità tutta, ma anche chi conosce e ama il nostro caro don Vincenzo Attisano. Il bene trionfa sempre sul male! Sempre insieme sulle vie dell’amore!» è il messaggio del gruppo giovani della parrocchia stefanita.



«Ho avuto la fortuna di conoscere don Vincenzo Attisano, apprezzandone le qualità umane e l’efficacia della sua attività pastorale, rivolta, in particolare, ai giovani – scrive il consigliere comunale del Pd di Reggio Calabria, Giuseppe Marino – Sono al suo fianco e spero che le forze dell’ordine individuino al più presto i responsabili di questo ennesimo atto di barbarie». Un vile gesto la cui eco ha oltrepassato i confini del Gallico arrivando a scuotere il mondo del terzo settore reggino e la società civile più impegnata, scatenando immediatamente una forte reazione di condanna e solidarietà per il giovane sacerdote.



Le comunità parrocchiali di Seminara e di Sant’Anna manifestando al «carissimo compaesano don Vincenzo Attisano vicinanza e affetto», assicurano un’intima condivisione del dolore attraverso la preghiera per il giovane prete cresciuto nella Basilica della Madonna dei Poveri e «nel contempo condannano atti simili, rimanendo fiduciosi che la Giustizia farà chiarezza».

LA DURA CONDANNA DEL GESTO



L’Istituto Nazionale Azzurro, guidato dal presidente Lorenzo Festicini, esprime la più ferma condanna per l’atto intimidatorio offrendo «la massima disponibilità e vicinanza in questo momento difficile» impegnandosi a sostenere tutte le iniziative che promuovano «la legalità, la giustizia e il rispetto dei valori etici e morali che Don Vincenzo incarna». Anche Il Csi Reggio Calabria esprime la più ferma condanna per l’atto intimidatorio e si schiera al fianco del sacerdote, offrendo la massima disponibilità e vicinanza.

LA SOLIDARIETÀ



