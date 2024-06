Reggio, lava l'auto in piazza: lo rimprovera il sindaco

1 minuto per la lettura

REGGIO CALABRIA – Aveva approfittato di una fontana pubblica in piazza per lavarsi l’auto, quello che non si aspettava però era che a rimproverarlo ci fosse il sindaco in persona, Giuseppe Falcomatà. La notizia, e il video che la documenta, è finito su Facebook

“Non è normale che nel 2024 ci sia qualcuno che, nel mezzo di una piazza usa l’acqua pubblica, che peraltro scarseggia, per lavarsi l’auto – scrive Falcomatà su Facebook – forse non abbiamo contezza della gravità della situazione. Tutto il Sud Italia è in difficoltà per la penuria di acqua, gli esperti affermano che intere zone sono a rischio desertificazione. A Reggio il livello della diga sul Menta è sotto il 50%, le temperature continuano a salire e non piove da lungo tempo. Sorical, la società regionale che da qualche mese gestisce il servizio al posto del Comune, è già oggi in difficoltà per garantire l’acqua nelle case. Non è escluso che a breve saranno costretti a razionarne l’uso, piu di quanto già avviene con le chiusure notturne. La situazione, quindi, è molto grave”.

“L’acqua va utilizzata con attenzione – conclude il primo cittadino – solo per scopi di igiene personale. Le macchine si lavano all’autolavaggio. Eppure ancora oggi succedono situazioni come questa. Cerchiamo di volerci un po’ più di bene, buon pomeriggio.