Colpito da una giostra alla festa di San Rocco, 25enne in prognosi riservata

2 minuti per la lettura

GIOIOSA JONICA (RC) – Un tragico incidente ha turbato la tradizionale festa di San Rocco, in corso fino a ieri nel grosso centro della Locride. Erano circa le tre di mattina e nelle aree destinate agli spettacoli viaggianti le giostre erano in piena attività.

In una di queste, tutto d’un tratto si è registrata una disgrazia. Un giovane straniero, di nazionalità indiana, mentre era intento ad alcuni servizi nei pressi di una delle giostre, è stato colpito in pieno dalla piattaforma di un braccio basculante. Il 25enne, del quale non sono state rese le generalità, che probabilmente lavorava con la ditta del luna park, secondo i racconti di alcuni dei presenti, si sarebbe abbassato per raccogliere dei biglietti quando proprio in quel momento un elemento della giostra girava nel punto preciso dove si trovava l’uomo.

La piattaforma ha preso il 25enne all’altezza dell’addome e il corpo dello stesso è stato scaraventato sulla pedana in acciaio della stessa giostra. Questa sarebbe del tipo “Ranger”, composta da due bracci meccanici uniti al centro tramite un perno, alle estremità delle braccia ci sono le piattaforme o “vagoni” con i sedili per i passeggeri. La giostra compie giri a 360° con le due braccia meccaniche che ruotano una in senso orario e una in senso antiorario. Solitamente la cabina del Ranger per i passeggeri è coperta e non lascia “gambe all’aria” le persone, che invece sono sedute su un apposito sedile con barra di protezione per non cadere durante le inversioni. Proprio un “vagone” del “Ranger” avrebbe colpito il corpo dell’uomo.

Questi, subito soccorso, ha riportato una enorme ferita che gli ha causato una grossa perdita di sangue. Inoltre, l’uomo avrebbe riportato un probabile trauma cranico dopo essere stato scaraventato a distanza da punto dell’impatto. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Locri. I sanitari del nosocomio una volta accertati i traumi riportati dall’indiano e osservate le condizioni dello stesso, hanno deciso di trasferirlo in elisoccorso presso il Grande ospedale metropolitano di Reggio.

Le condizioni dell’uomo, una volta giunto al Gom, sono apparse subito disperate. La prognosi è stata dichiarata riservata. Sul posto del tragico incidente, dove era rimasta una grande chiazza di sangue, sono accorsi anche i Carabinieri della locale stazione con il supporto dei colleghi della Compagnia di Roccella Jonica, che hanno avviato subito gli accertamenti per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente ed eventuali responsabilità circa l’accaduto.

Sembrerebbero escluse anomalie nella giostra, che era regolarmente in funzione quando è successo l’incidente. In ogni caso, i Carabinieri hanno posto sotto sequestro la giostra e le indagini sono in corso.