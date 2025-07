Reggio Calabria: scomparsa una ragazza di 14 anni

1 minuto per la lettura

Apprensione a Reggio Calabria per una ragazza di 14 anni, Giorgia De Nuccio scomparsa dal 17 luglio 2025. Familiari e forze dell’ordine la cercano disperatamente.

REGGIO CALABRIA- Sono ore di apprensione per la scomparsa di Giorgia De Nuccio, una ragazza di soli 14 anni, scomparsa da Reggio Calabria. Della quattordicenne non si hanno più notizie dalla notte tra il 17 e il 18 luglio 2025. La giovane non ha fatto ritorno a casa, gettando i familiari nella disperazione e spingendoli a lanciare immediatamente l’allarme. La Prefettura ha attivato il piano per le persone scomparse mentre le forze dell’Ordine hanno avviato le ricerche. I familiari, comprensibilmente angosciati, hanno lanciato un appello a chiunque possa aver visto Giorgia o abbia notizie utili alla sua individuazione.