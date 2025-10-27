Placanica, minaccia di far saltare in aria palazzina, un arresto

2 minuti per la lettura

A Placanica, nel reggino, un uomo di 35 anni, ha minacciato di far saltare in aria la palazzina dove viveva usando delle bombole di gas. Arrestato dai carabinieri

Panico e ore di tensione a Placanica, piccolo centro collinare dell’alto Jonio reggino, dove un 35enne del posto, D.C., ha seminato paura con comportamenti aggressivi e minacce sempre più estreme. Le sue esplosioni di rabbia, rivolte soprattutto contro la madre, avevano già messo in allarme i residenti della zona; ma negli ultimi giorni la situazione è degenerata, quando l’uomo avrebbe annunciato l’intenzione di far saltare in aria l’intera palazzina popolare utilizzando alcune bombole di gas.

PLACANICA MINACCIA DI FAR SALTARE IN ARIA PALAZZINA

La minaccia ha scatenato il panico tra gli abitanti e costretto le autorità a intervenire con decisione. Carabinieri e vigili del fuoco hanno circondato per ore la zona all’ingresso del paese, predisponendo lo sgombero immediato di diverse abitazioni. Il quartiere è stato di fatto “militarizzato”, mentre gli uomini in divisa cercavano di scongiurare il peggio.

Non era la prima volta che D.C. si rendeva protagonista di episodi violenti. La madre, vittima principale delle sue escalation, aveva più volte sporto denuncia ai carabinieri, denunciando una spirale di minacce e comportamenti sempre più pericolosi. Dopo l’ultimo episodio, i militari della Compagnia di Roccella hanno inviato una dettagliata relazione alla Procura di Locri, descrivendo la gravità della situazione e la necessità di un intervento urgente.

Le indagini coordinate dal sostituto procuratore Stefano Guglielmino hanno portato alla richiesta di una misura cautelare, accolta dal Gip del Tribunale di Locri, Federico Casciola, che ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. D.C. è stato quindi arrestato e trasferito in un istituto penitenziario calabrese, ponendo fine — almeno per ora — a giorni di paura e angoscia per un’intera comunità.