Incendiata un'auto parcheggiata a Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA – Un’auto è stata incendiata nel pomeriggio di oggi a Reggio Calabria, in pieno centro. Il mezzo era parcheggiato su viale Calabria quando le fiamme, provenienti da un vicino cumulo di rifiuti, l’hanno prima raggiunto e poi, gatalmente, distrutto. I vigili del fuoco, prontamente intervenuti, non sono riusciti a salvare l’auto dal fuoco ma solo a mettere in sicurezza la zona.

VIDEO – AUTO DISTRUTTA DALLE FIAMME A REGGIO CALABRIA