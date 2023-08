Pedone travolto da un fuoristrada nel Reggino, morto un 66enne

1 minuto per la lettura

Ennesimo incidente stradale mortale sulla statale 106 jonica, nel Reggino travolto un pedone, morto un 66enne

MELITO PORTO SALVO (REGGIO CALABRIA) – Ancora una tragedia della strada in Calabria con un morto a seguito di un incidente stradale avvenuto questa volta in provincia di Reggio Calabria. Nello scontro, avvenuto la scorsa notte, un uomo, Vincenzo Aloi di 67 anni, è rimasto ucciso in località Pilati di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) da un fuoristrada.

La vittima, secondo quanto ricostruito in base alle prime informazioni raccolte, stava procedendo a piedi nei pressi di un tratto della strada statale 106 ionica interessato da lavori di manutenzione. Mentre si spostava un fuoristrada marca Suzuki lo avrebbe travolto.

Pedone travolto nel reggino, è morto sul colpo

A nulla sono valse le cure dei sanitari del “118” intervenuti sul posto che malgrado gli interventi di rianimazione non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Secondo quanto appurato, la vittima, Vincenzo Aloi era una persona con problemi di disabilità che viveva a Brancaleone benché fosse originario di Melito Porto Salvo. Al momento dell’incidente, Aloi non aveva con sé i documenti di riconoscimento, e solo dopo il trasporto all’obitorio degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, polizia e carabinieri sono riusciti ad informare i familiari.