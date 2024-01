1 minuto per la lettura

REGGIO CALABRIA – In fiamme due barche a vela ormeggiate nel porto di Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria. Evitata dai vigili del fuoco la propagazione dell’incendio ad altri natanti vicini. Sul posto squadre del Comando di Reggio Calabria, distaccamento di Monasterace. Sono in corso accertamenti sulle cause dell’origine delle fiamme.