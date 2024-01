Taurianova, violenze sulla moglie, divieto di avvicinamento per un 48enne

1 minuto per la lettura

Taurianova violenze ripetute sulla moglie per vent’anni, scatta la misura cautelare del divieto di avvicinamento per un 48enne

REGGIO CALABRIA – I Carabinieri di Taurianova in provincia di Reggio Calabria hanno eseguito una misura cautelare che dispone il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa emessa dal Gip del Tribunale di Palmi su richiesta della Procura.

TAURIANOVA, VIOLENZE RIPETUTE SULLA MOGLIE

Destinatario del provvedimento un quarantottenne, indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia. La donna, di origini marocchine, dopo l’ennesima aggressione subita e al culmine dell’esasperazione, ha deciso di rivolgersi ai militari dell’Arma per chiedere aiuto, denunciando le condotte violente poste in essere dal marito nei suoi confronti da circa vent’anni. L’uomo, spesso in stato di escandescenza stando ai racconti della donna, dopo averla insultata, l’avrebbe più volte aggredita fisicamente, stringendole le mani intorno al collo ed impedendole di uscire di casa.

In esecuzione del dispositivo del giudice l’uomo dovrà mantenere adesso una distanza non inferiore a 500 metri dalla moglie, astenendosi dal comunicare con lei con qualsiasi mezzo. Inoltre, dovrà rispondere delle accuse di fronte ad un giudice nel corso dei prossimi mesi.