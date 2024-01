Auto contro un pilastro, due morti a Rosarno in un incidente

1 minuto per la lettura

REGGIO CALABRIA – E’ di due morti e di un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa notte a Rosarno (Reggio Calabria). Per cause in corso di accertamento, una Fiat 500 con a bordo 3 ragazzi poco più che ventenni è finita violentemente contro un pilastro in cemento. L’incidente di Rosarno è stato fatale per il conducente e per la passeggera accanto (G. F. e M. G.), mentre a causa delle gravi ferite riportate, il passeggero (G. F.) che occupava il sedile posteriore è stato trasportato in codice rosso agli Ospedali riuniti di Reggio Calabria.

Si è reso necessario l’intervento di una squadra dei Vigili del fuoco di Palmi per estrarre dalle lamiere contorte i tre occupanti.