‘Ndrangheta: morto Salvatore Aquino, boss del clan di Marina di Gioiosa Jonica

E’ morto a 80 anni Salvatore Aquino, boss di ‘ndrangheta del clan di Marina di Gioiosa Jonica. I funerali in forma ristretta

MARINA DI GIOIOSA JONICA – Si sono svolti questa mattina (19 febbraio 2025) all’alba, senza corteo funebre e alla presenza dei familiari più intimi per motivi di ordine pubblico, i funerali a Marina di Gioiosa Jonica del boss della ‘ndrangheta Salvatore “Turi” Aquino, morto ieri a 80 anni nella sua abitazione.

Era stato scarcerato da tempo per motivi di salute e viveva nella cittadina della Locride. Turi Aquino, secondo gli investigatori, forze dell’ordine e magistrati, sarebbe stato il capo clan della famiglia omonima. Per alcuni anni latitante, già nel 1999 il magistrato antimafia Nicola Gratteri, ora capo della Dda di Napoli, descriveva Aquino come «uno degli elementi più importanti degli ultimi vent’anni della storia della ‘ndrangheta».

A disporre le prescrizioni per i funerali di Salvatore Aquino è stato il questore di Reggio Calabria, Salvatore La Rosa.