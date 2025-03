Reggio, carenze igieniche al mercato: 70 chili di merce sequestrata

1 minuto per la lettura

Controlli al mercato di Reggio: tre ambulanti sanzionati per abusivismo e carenze igieniche. Sequestrati 70 chilogrammi di alimenti, inclusi latticini conservati in auto.

REGGIO CALABRIA- Proseguono a Reggio Calabria i controlli al mercato del martedì di via Tito Minniti, con nuove sanzioni e sequestri per abusivismo e carenze igienico-sanitarie. Nella mattinata di oggi, 18 marzo 2025, tre venditori ambulanti sono stati sorpresi a vendere derrate alimentari senza autorizzazione. Le sanzioni irrogate dalla polizia locale di Reggio ammontano a oltre 18.000 euro. mentre la merce sequestrata, tra cui prodotti ortofrutticoli e lattiero-caseari, ha raggiunto un peso di circa 70 chilogrammi.

Particolarmente grave la situazione riscontrata per uno degli ambulanti. Questo vendeva formaggio e ricotta sfusa conservati nel bagagliaio di un’auto, in contenitori improvvisati e senza alcuna precauzione igienico-sanitaria. È stato necessario l’intervento del servizio di igiene alimentare e veterinario dell’Asp per la verifica delle condizioni degli alimenti. Tutta la merce sequestrata, data la mancanza di tracciabilità e le modalità di conservazione inadeguate, è stata immediatamente distrutta.