Sbarco a Roccella Jonica: 32 migranti soccorsi nel mar Ionio

Nuovo sbarco, a Roccella Jonica, la Guardia Costiera ha portato in salvo 32 migranti, tutti uomini provenienti da Egitto, Pakistan e Bangladesh, soccorsi nel Mar Ionio su una barca a vela alla deriva.

ROCCELLA IONICA – Era ancora buio. Il cielo sopra la Calabria non aveva ancora deciso se diventare giorno o restare notte. E in quel momento sospeso, dove anche il mare sembra trattenere il respiro, una motovedetta della Guardia Costiera è entrata lenta, silenziosa, nel porto di Roccella Jonica. A bordo, 32 uomini. Tutti maschi. Nessuna donna, nessun bambino. Vengono dall’Egitto, dal Pakistan, dal Bangladesh. Tre mondi diversi, tre guerre diverse, tre miserie uguali. Gli eroi della capitaneria di porto di Roccella li hanno raccolti nel Mare Jonio, dove il vento non ha pietà e le onde non fanno distinzioni tra pelle chiara e pelle scura.

Erano alla deriva su una barca a vela che ironia della sorte è quell’oggetto nobile, da regata, da ricchi. Ma la loro era una zattera travestita, un’illusione di viaggio, un trucco da trafficanti. I militari della guardia costiera li hanno tirati fuori dal nulla e li hanno portati a terra. Salvi. Ma non c’era gloria, non c’era trionfo al porto di Roccella Ionica dopo lo sbarco. Solo stanchezza dei migranti e degli operatori.