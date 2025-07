Reggio, violata l’ordinanza restrittiva: arrestato uomo per stalking

1 minuto per la lettura

Arrestato per stalking a Reggio Calabria un uomo che, nonostante braccialetto elettronico e divieto, si è avvicinato all’ex compagna, violando le restrizioni

REGGIO CALABRIA – Nonostante un chiaro divieto di avvicinamento e l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico, un giovane reggino è stato nuovamente fermato dalle autorità per aver violato le misure restrittive imposte nei confronti della sua ex compagna. L’uomo è stato sorpreso a pochi metri dall’abitazione della donna, scatenando l’allarme del dispositivo elettronico e portando all’intervento immediato dei Carabinieri. L’episodio si è verificato a Reggio Calabria. Una pattuglia della Compagnia dei Carabinieri è intervenuta prontamente dopo che il braccialetto elettronico indossato dall’uomo ha segnalato la violazione del perimetro di sicurezza stabilito. Il dispositivo, progettato proprio per monitorare il rispetto delle distanze imposte, ha permesso di intercettare l’uomo e di procedere al suo arresto.

L’arresto per stalking è avvenuto in esecuzione di una nuova ordinanza giudiziaria che ha disposto per il giovane uomo di Reggio la misura più severa degli arresti domiciliari. Questa decisione arriva in seguito a una serie di comportamenti aggressivi, minacciosi e molesti che l’uomo avrebbe ripetutamente messo in atto nei confronti dell’ex compagna. Tali condotte avevano già in passato indotto l’autorità giudiziaria ad applicare le prime misure restrittive. Tra cui il divieto di avvicinamento e l’obbligo del braccialetto elettronico. Purtroppo, le precedenti disposizioni non sono bastate a contenere l’escalation di comportamenti persecutori, rendendo necessario un intervento più incisivo. La costante violazione delle prescrizioni e la persistenza di condotte intimidatorie avevano creato un grave timore per l’incolumità della vittima.