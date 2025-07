'Ndrangheta a Roma, arrestate 28 persone per traffico di droga

1 minuto per la lettura

ROMA – I carabinieri di Ros, con il supporto in fase esecutiva dei comandi provinciali carabinieri di Roma, Pistoia, Latina, Teramo, Reggio Calabria e dello squadrone eliportato cacciatori Calabria, stanno eseguendo una misura cautelare in carcere emessa dal tribunale di Roma, su richiesta della Dda nei confronti di 28 persone, indagate a vario titolo di associazione di ‘ndrangheta finalizzata al traffico internazionale di droga, aggravata dal metodo mafioso e dei reati di tortura e detenzione di armi.

Le indagini, dirette dalla procura di Roma, hanno rivelato l’operatività di un’associazione di ‘ndrangheta dedita al traffico di droga a Roma, che fa capo a un 57enne calabrese, già condannato in via definitiva per la sua appartenenza alla ‘ndrangheta.

Nel corso dell’operazione sono state sequestrate ingenti quantità di sostanze stupefacenti destinate al mercato romano.