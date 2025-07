Oltre 400 kg di cocaina scoperti al porto di Gioia Tauro

1 minuto per la lettura

REGGIO CALABRIA – La Guardia di Finanza di Gioia Tauro hanno rilevato alcuni container, che per come si è scoperto contenevano cocaina, disposti in modo anomalo nel porto: erano in una zona di penombra non funzionale a tale scopo e posti in corrispondenza di una gru che in quel momento, peraltro, non stava nemmeno funzionando.

I finanzieri hanno aperto tutti i container stoccati nell’area sospetta del porto di Gioia Tauro, uno dei quali addirittura stranamente e visibilmente danneggiato, e in uno di questi sono stati rinvenuti 16 sacche contenenti 385 panetti di cocaina, per un peso complessivo di 417 chilogrammi, sottoposti a sequestro probatorio d’iniziativa.

La perdita economica inferta alle organizzazioni criminali, private della ragguardevole fornitura di stupefacente, si aggira intorno ai 67 milioni di euro. Il sequestro è stato convalidato dalla procura di Palmi, diretta dal procuratore capo Emanuele Crescenti.