Cardeto, furto di corrente per 20mila euro: denunciati due uomini

Due uomini sono stati denunciati a Cardeto per furto di corrente, con un danno stimato di 20.000 euro.

CARDETO (REGGIO CALABRIA) – I Carabinieri della Stazione di Cardeto in provincia di Reggio Calabria hanno denunciato a piede libero due uomini con l’accusa di furto aggravato di energia elettrica. Il danno stimato a carico dell’ente erogatore in circa 20.000 euro. L’operazione rientra in un più ampio servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto delle attività illecite. L’attenzione dei militari si è concentrata su un’area rurale riconducibile ai due indagati. Qua è stato scoperto un cavo elettrico interrato in modo artigianale che partiva direttamente dalla loro abitazione.

Con l’ausilio di personale specializzato, i Carabinieri hanno potuto accertare che il contatore era stato manomesso e che altri due cavi abusivi alimentavano una pompa di irrigazione all’interno di un capanno di loro proprietà. L’intervento è parte delle attività preventive disposte dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria. L’arma continua a mantenere una presenza capillare e costante anche nei piccoli centri, garantendo sicurezza e vicinanza alla popolazione. Si ricorda che, in base al principio della presunzione di innocenza, i due soggetti denunciati a Cardeto per furto di corrente devono essere considerati non colpevoli fino a sentenza definitiva.