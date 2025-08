Venti imprese del Reggino a rischio infiltrazione mafiosa

1 minuto per la lettura

REGGIO CALABRIA – La guardia di finanza di Reggio Calabria ha dato esecuzione a 20 misure di prevenzione patrimoniali, fra amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario nei confronti di altrettante imprese a rischio d’infiltrazione di matrice ‘ndranghetista o mafiosa, operanti sul territorio della provincia reggina.

I provvedimenti sono scaturiti dalle indagini che hanno rilevato il rischio di infiltrazione mafiosa sul conto delle società destinatarie dei provvedimenti eseguiti: le stesse in precedenza erano state colpite da informazioni antimafia a carattere interdittivo: nello specifico, si tratta di imprese attive in diversi settori economici e segmenti di mercato, dalle costruzioni all’agricolo, dalla ristorazione alla gestione di stabilimenti balneari, dall’agroalimentare alla logistica, dai giochi ai trasporti, e il cui valore complessivo, in termini di volume d’affari, è superiore a 25 milioni di euro.

Il pericolo di contaminazione scaturiva, talvolta, dall’esistenza di rapporti di parentela dei titolari o degli amministratori delle aziende destinatarie dei provvedimenti in parola con soggetti appartenenti a cosche mafiose mentre, in altri casi, il rischio d’infiltrazione nasceva da cointeressenze e rapporti occasionali con esponenti della ‘ndrangheta, al fine di favorirne l’infiltrazione nel tessuto economico del territorio, ottenendo, in cambio, favori e agevolazioni.