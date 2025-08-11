Incendio al centro sociale "Cartella" di Reggio Calabria

1 minuto per la lettura

REGGIO CALABRIA – Un incendio è scoppiato all’interno dei locali del centro sociale “Cartella” di Reggio Calabria. Le fiamme non hanno causato grossi danni alla struttura, ma hanno distrutto beni di uso comune in dotazione al Centro e utili per svolgere le attività.

La notizia dell’incendio è stata data questa mattina sui canali social del centro sociale “Cartella”

“Nella notte di San Lorenzo – scrivono i gestori della struttura – qualche sbadatone, invece di accendere un falò sulla spiaggia, tra le due e le tre ha messo fuoco al Centro sociale “Cartella”: per fortuna l’incendio non ha causato nessun grosso danno alla struttura, se non a beni di uso comune delle persone che vivono il posto”.

“Che dire? – è l’amaro commento alla vicenda – Ricominciamo da cinque, nel senso che cinque è il numero di attentati che abbiamo subito fino ad ora. Tra l’altro con un tempismo, forse casuale, ma comunque perfetto, quest’ultimo incendio è avvenuto il giorno dopo la nostra partecipazione alla manifestazione NoPonte a Messina”.