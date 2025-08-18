Stalking a Melito Porto Salvo, pedinamenti e telefonate anonime: arrestato 60enne

2 minuti per la lettura

A Melito Porto Salvo, un 60enne è stato arrestato per stalking. I Carabinieri hanno messo fine all’incubo di una 50enne.

Un incubo durato mesi, fatto di squilli anonimi, pedinamenti e inseguimenti in auto, si è concluso con l’intervento dei Carabinieri della Stazione di Melito Porto Salvo. Nei giorni scorsi i militari hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico, emessa dall’Autorità Giudiziaria nei confronti di un uomo di 60 anni, residente nella zona. La vittima, una donna di 50 anni, ha trovato la forza di denunciare. Per troppo tempo era rimasta intrappolata in una spirale di molestie e minacce che avevano stravolto la sua quotidianità. Decine di telefonate al giorno, spesso da numero anonimo. E, poi pedinamenti ossessivi e persino inseguimenti con un furgone. Questi, in più di un’occasione, avrebbero potuto avere conseguenze gravissime.

MELITO PORTO SALVO: LA FUGA DELLA DONNA E LE PROVE DELLO STALKING NELLE TELECAMERE

In un episodio particolarmente significativo, la donna è stata costretta a rifugiarsi all’interno di un esercizio commerciale per sfuggire al suo persecutore. Le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza hanno confermato la veridicità del suo racconto. Un racconto che ers già suffragato da una serie di altri riscontri raccolti dai Carabinieri nel corso delle indagini. Segnata da attacchi di panico e costretta a ricorrere a farmaci ansiolitici per affrontare le giornate, la donna – stremata – ha deciso di rivolgersi all’Arma. Da lì l’attività investigativa, condotta con tempestività, che ha portato alla misura cautelare nei confronti dell’indagato.

L’Arma dei Carabinieri, nel ribadire l’impegno costante nella tutela delle persone più vulnerabili e nel contrasto alla violenza di genere, invita chiunque si trovi in situazioni di pericolo o disagio a non esitare nel chiedere aiuto presso la Stazione più vicina. Resta fermo che i fatti sono tuttora oggetto di indagine e che il 60enne arrestato per stalking a Melito Porto Salvo deve essere considerata innocente fino a sentenza definitiva di condanna.