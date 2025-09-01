Reggio Calabria, in auto con la pistola pronta a sparare, arrestato

1 minuto per la lettura

Una pistola e relative munizioni pronta all’uso scoperta nell’auto di un uomo arrestato dai carabinieri a Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA – Un’arma clandestina pronta a sparare trovata a bordo di un’auto. A scoprirla sono stati i Carabinieri della Stazione del rione Rosario Valanidi a Reggio Calabria che, nel corso di un servizio di controllo alla circolazione stradale in contrada San Nicola, hanno fermato un uomo e sottoposto il veicolo a una perquisizione.

Durante il controllo svolto, i militari hanno verificato i vari scomparti del veicolo e all’interno della vettura hanno scoperto una pistola calibro 38 special, marca Colt, con matricola abrasa, completa di dieci cartucce dello stesso calibro. I carabinieri di Reggio Calabria, una volta individuate nell’auto pistola e munizioni, le hanno poste sotto sequestro.

Pe quanto riguarda, invece, l’uomo, gli uomini dell’Arma lo hanno accompagnato presso la Casa Circondariale “Panzera”, plesso di Arghillà in stato di arresto perché colto in flagranza di reato in possesso di un arma abusiva e del relativo munizionamento.