Reggio, incendio al Centro Reggio Junior, Falcomatà: «atto vile»

Un incendio a Reggio Calabria ha coinvolto il Centro Reggio Junior, il sindaco Falcomatà condanna il vile atto e esprime solidarietà.

REGGIO CALABRIA – Un atto di «barbarie che offende le nostre coscienze» e un gesto «vile e ignobile» che danneggia una delle strutture sportive storiche della città. Con queste parole, il sindaco Giuseppe Falcomatà ha condannato l’incendio che ha colpito il Centro Reggio Junior nel quartiere di Sant’Antonio. Ignoti hanno appiccato il fuoco alla struttura, da anni impegnata nella formazione e nella crescita di giovani calciatori e nella promozione dei valori sportivi. Falcomatà ha espresso la massima solidarietà e vicinanza dell’amministrazione comunale alla famiglia Quartullo, ai ragazzi e a tutte le famiglie del Centro.

«Ancor di più, staremo al loro fianco in un momento così difficile che non dovrà piegare gli sforzi di quanti, con dedizione, passione e sacrificio lavorano per rendere migliore il territorio e proteggere le nuove generazioni», ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando l’importanza del Centro come punto di riferimento educativo, sociale e culturale per la comunità reggina. Il sindaco ha inoltre espresso fiducia nel lavoro degli inquirenti, auspicando che riescano a individuare i responsabili di questo «gesto criminale così spregevole». L’incendio, oltre a danneggiare una realtà sportiva, ha ferito la «città sana e laboriosa che, ogni giorno, opera e agisce per il bene della nostra comunità».