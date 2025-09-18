Delianova, scoperta piantagione di marijuana: tre denunciati

1 minuto per la lettura

I Carabinieri di Palmi hanno scoperto e distrutto a Delianova una piantagione di marijuana, denunciando tre uomini e sequestrando droga.

REGGIO CALABRIA – Una vasta piantagione di cannabis è stata scoperta e distrutta dai Carabinieri della Compagnia di Palmi, in un’area boschiva dell’entroterra reggino. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Palmi, ha portato alla denuncia di tre uomini e al sequestro di centinaia di piante, per un valore di mercato stimato in oltre 200.000 euro.

Un’operazione partita dall’alto CHE HA SCOVATO LA PIANTAGIONE DI marijuana A DELIANOVA

Le indagini sono iniziate circa un mese fa, quando i militari dell’Arma, supportati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria e dal Nucleo Elicotteristi di Vibo Valentia, hanno individuato la piantagione dall’alto. Le verifiche successive, condotte dalla Stazione Carabinieri di Delianuova, hanno permesso di identificare i tre presunti responsabili, incluso il proprietario del terreno. Il lavoro investigativo ha inoltre portato alla scoperta di un casolare utilizzato come deposito per la sostanza stupefacente, accessibile solo ai tre indagati. Le perquisizioni successive, effettuate con l’ausilio di unità cinofile antidroga, hanno confermato l’impianto accusatorio.

Un duro colpo al narcotraffico

La piantagione, composta da circa 400 piante, con un’altezza tra 1,5 e 2 metri, è stata completamente distrutta. Si stima che il raccolto avrebbe potuto produrre oltre due quintali di marijuana. L’operazione rappresenta un duro colpo per il narcotraffico nella Piana di Gioia Tauro e conferma l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrasto alle coltivazioni illecite e al traffico di droga sul territorio. Si sottolinea che i tre uomini indagati si considerano innocenti fino a prova contraria, in attesa di un’eventuale sentenza definitiva.